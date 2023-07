Są pierwsze wyniki kontroli KNF w sprawie obrotu akcjami Elektrociepłowni Będzin

knfshow 21 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Biorąc pod uwagę, że właściciel w tym okresie zwiększył swój udział - to faktycznie wszystko ok. Przy niewielkim wolumenie to rzeczywiście żaden sygnał dla rynku. zakupy, nawet drobne, utwierdzały jedynie inwestorów, że coś się kroi w tej starej elektrociepłowni. Po drugie - podanie informacji o podpisaniu nda (Zarząd EC zapomniał wpisać tylko, że to na jego prośbę) - to faktycznie nie jest manipulacja informacją. I po trzecie - ciekawe w jaki sposób KNF sprawdził, kto siedział za bejtem podawanym na necie? Też ci sami, co zwykle? To czekamy teraz na moment wychodzenia właściciela ze spółki. Będą dalsze wzrosty, chyba, że ostatni zakup był w okolicach 80 zeta. Za miesiąc wyleci bez wzrostów - ok. 30 zeta to dla niego i tak bardzo duży zysk.