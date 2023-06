"Kuriozalna sytuacja" na akcjach EC Będzin. Kurs bije rekordy pomimo afery

Notowania giełdowe Elektrociepłowni Będzin biją rekordy. W ciągu ostatniego tygodnia kurs spółki wzrósł o ponad 173 proc. do historycznego poziomu 112 zł za akcję. Oznacza to, że wartość giełdowa spółki wynosi obecnie ponad 352,7 mln zł. Na początku miesiąca rynek wyceniał ją na niewiele ponad 23,3 mln zł. Pod koniec kwietnia spółka złożyła nawet wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne, bo była niemal bankrutem.

"Gwiazda" GPW

Rynek zastanawia się, jak to możliwe, że w świetle zamieszania, które wybuchło wokół Będzina, spółka notuje rekordowe wyceny. Przypomnijmy, że jeszcze do czerwca mało kto się nią interesował. Uwagę inwestorów przykuły dopiero transakcje kupna akcji Elektrociepłowni dokonywane w ciągu ostatnich tygodni zarówno przez wiceprezesa Marcina Chodkowskiego, który do zarządu EC Będzina dołączył 25 maja, jak i Grupę Altum, na której czele stoi Przemysław Bałdyga. Równolegle jest on członkiem Rady Nadzorczej Będzina.