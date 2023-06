Największa afera giełdowa ostatnich lat? "Jeden tweet wystarczył i kurs się zawalił"

Afera wokół Elektrociepłowni Będzin, która wybuchła na warszawskiej giełdzie, może być jedną z największych od lat. - Można by było powiedzieć, że wszystko jest nie tak. Tu wszystko po kolei działo się tak, że wszyscy po kolei otwierali oczy - mówił Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w programie Money.pl. Wyjaśniał, co najbardziej bulwersuje w sprawie EC Będzin oraz jakiej reakcji oczekuje, by jak najszybciej wyjaśnić kontrowersyjne wątki. Komisja Nadzoru Finansowego ma bowiem badać Będzin pod kątem zarówno insider tradingu, jak i manipulacji kursem.