Rosja stawia wszystko na jedną kartę. "Polska musi zrobić trzy rzeczy"

Rosja dostosowała swoją gospodarkę do zachodnich sankcji, odbudowała swoje dochody ze sprzedaży węglowodorów na rynkach wschodnich i przestawiła się na tory wojenne. Czy Europa, Polska powinny przejść na gospodarkę wojenną? Z jakimi kosztami wiązałaby się taka zmiana? - To trudne pytanie, bo określenie "gospodarka wojenna" jest nieprecyzyjne - przyznał w programie "Newsroom" prof. Paweł Wojciechowski, były minister finansów. - Natomiast biorąc pod uwagę skalę zagrożenia, z którego liderzy europejscy zdają sobie sprawę, konieczne jest szybkie przyspieszenie zdolności obronnych krajów. Najlepszym rozwiązaniem jest budowa własnego przemysłu obronnego, wzmacnianie naszych więzi zarówno euroantlantyckich, jak i w ramach Trójkąta Weimarskiego, a także budowa infrastruktury podwójnego przeznaczenia. Ważne jest, by zakłady zbrojeniowe w ogóle powstawały. Mamy ogłoszony program budowy zakładów amunicji w Polsce. Ale sam program to za mało, trzeba mieć zamówienia, bo to...

