Król marży w kinie. "Naciskamy guzik i wychodzi złoto"

Prezes Heliosa w ostatnim odcinku "Biznes Klasy" opowiedział, w jaki sposób kina czerpią zyski oraz jakie są ich źródła dochodów. Prezes spółki nie ukrywa, że największą marżę kina mają na sprzedaży popcornu. - Królem jest popcorn. (...) Bierzemy ziarno, wsadzamy do pojemnika, dajemy trochę tłuszczu, naciskamy guzik i wychodzi złoto. Wszyscy to chcą i to jest drogie. Tego nie można zastąpić. To jest jakiś fenomen naszej branży, że nie je się popcornu w domu. Nawet tego schabowego zrobisz sobie w domu lepszego niż w restauracji. Jest to technicznie wykonalne. Popcorn kinowy jest nie do zastąpienia. To prażenie na twoich oczach i ten zapach. Teraz powiedz dziecku, że idziesz do kina i nie kupisz mu popcornu, to jesteś wyrodny po prostu - tłumaczył Jagiełło. Najnowszy odcinek "Biznes Klasy" w niedzielę o godzinie 20:00. Gościem będzie Przemek Żebrowski, współzałożyciel K2 Internet.