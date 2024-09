Utarg "nie mieścił się w tapczanie". Kultowy film uratował mu biznes

Tomasz Jagiełło na początku lat 90. wraz z kolegami zaczął biznes od wynajęcia sali kinowej w Łodzi, początki były tak udane, że utarg ze sprzedaży biletów "nie mieścił się w tapczanie". Dziś sieć liczy 54 kina w całej Polsce. - W sierpniu 1993 roku było źle, tak że naprawdę nie było wiadomo, czy to w ogóle ma sens. Nie starczało na nic. Na ekrany wszedł film, którego datę dokładnie pamiętam. To był 3 września. I to był film, który zmienił kinematografię. Nie wiem czy światową, bo wtedy mało światowy byłem. Natomiast wiem, że wszystko zrewolucjonizował w Polsce. Dla mnie jest to taki początek tej nowej ery. Jurassic Park. Myśmy wtedy zostali prekursorami, że jest taki napór, że moglibyśmy sprzedawać gadżety. Przyszedł taki pan, powiedział, że on ma taką fabryczkę i robi pluszowe dinozaury. Powiedzieliśmy: "no to przynieś pan z 10, postawimy, będzie wesoło". Zniknęły w 3 minuty. No to dzwonimy: "Panie, więcej tych dinozaurów. Ile? Wszystkie". Godzina już ich nie było - opowiadał w "Biznes Klasie" Tomasz Jagiełło prezes sieci kin Helios. Premiera najnowszego odcinka "Biznes Klasy" w niedzielę o godzinie 20. na You Tube.