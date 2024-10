Rzucił pracę z pensją marzeń. "Dajemy ci kupę kasy, ale nie masz żadnych praw"

"Biznes Klasa" to program money.pl na YT, który premierę ma w każdą niedzielę o godzinie 20. W zeszłym tygodniu gościem był Przemek Żebrowski, który na początku lat dwutysięcznych rzucił świetnie płatną pracę w banku inwestycyjnym i razem z kolegą założył firmę K2 Internet. – Wyjątkowo brutalne warunki, jeżeli chodzi o pracę, przechwalanie się, kto ile spędził nocy w firmie. Dzisiaj to trudno wyobrażalny, szczególnie dla zetek (pokolenia Z – przyp. red.) styl zarządzania. Groźby, wyzwiska, przemoc psychiczna, prawie fizyczna na porządku dziennym. Traktowanie ludzi bardzo, ale to bardzo źle. To był taki model: dajesz z siebie wszystko, płacimy ci kupę kasy, nie masz prawie żadnych praw, nie podoba ci się, wynocha. (...) Po tych paru latach w banku inwestycyjnym byłem psychicznie wykończony – opowiada.