Rząd zdecydował ws. VAT na żywność. "Te pieniądze do nas wrócą"

Od 1 kwietnia rząd nie przedłuży zerowej stawki VAT na żywność - tak zdecydował rząd. Po co państwu pieniądze z VAT? - To jest ponad 50 proc. dochodów państwa, a więc bardzo ważna pozycja w budżecie - mówił w programie "Newsroom" WP prof. Paweł Wojciechowski, były minister finansów. - 330 mld zł - taki może być wpływ z VAT do budżetu w tym roku. Państwo potrzebuje pieniędzy chociażby na zbrojenie, na wzmacnianie obronności, a także na inne cele fiskalne, np. na szkolnictwo, na wielkie inwestycje, szpitale. Pieniądze są potrzebne, by rozwijać gospodarkę i mam nadzieję, że Polacy to zobaczą. Rząd, który obecnie mamy, jest prorozwojowy i chce zwiększać poziom inwestycji. Pieniądze z VAT zatem do nas wracają. Ważne jest to, by pokazywać, na co idą pieniądze Polaków, na co idą pieniądze z podatków - dodał prof. Wojciechowski.