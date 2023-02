Rusza rosyjska ofensywa w Ukrainie. Oto co to oznacza dla Polski

Gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja w Ukrainie 24 lutego 2022 r., warszawski WIG20 w jeden dzień stracił ponad 10 proc. swojej wartości. Później w ciągu 2022 r. GPW należała do najgorszych rynków akcji na świecie . Bardzo źle radził sobie też w 2022 r. nasz polski złoty.

Z kolei rentowności polskich obligacji w pewnym momencie skoczyły tak wysoko, że pojawiły się alarmistyczne głosy, że może to stanowić ryzyko dla stanu finansów całego państwa .

Polskie rynki aktywów w 2022 r. traciły z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę

By jej przeciwdziałać, banki centralne gwałtownie podwyższały stopy procentowe, a na rynkach aktywów obowiązywała wielka przecena. Równocześnie znaczne umacniał się dolar.

Te zjawiska dominowały wszędzie, jednak region Europy Środkowo-Wschodniej "oberwał" bardziej niż inni. To dlatego, że w związku z bliskim sąsiedztwem otwartego konfliktu rynki zaczęły nas oceniać jako region podwyższonego ryzyka .

Pod koniec 2022 r. Polska odrobiła straty

Co się stało? Z jednej strony nie sprawdziły się najczarniejsze scenariusze , jeśli chodzi o skutki rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Europa nie ma problemu z brakami gazu, a ceny energii i żywności na światowych rynkach zaczęły spadać.

Pojawiły się też sygnały, że w USA czy w strefie euro zaczyna zwalniać także inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii i żywności), a ich gospodarki dalej trzymają się całkiem dobrze. To miał być dowód na to, że podwyżki stóp działają, a wyjątkowo gwałtowny cykl podwyżek stóp może zmierzać ku końcowi.

Rosja lada moment rozpocznie kolejną ofensywę?

Nie znaczy to, że ryzyka na dobre zniknęły. Dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest nim szczególnie wojna w Ukrainie. O tym, że rosyjska ofensywa jest nieuchronna, przekonana jest sama strona ukraińska. Z tej przyczyny Ukraińcy zaapelowali w ostatnich dniach do Zachodu o "natychmiastową pomoc", alarmując, że kończą się zapasy pocisków artyleryjskich.

Ukraina to kraj nizinny i mało zalesiony. Latem jest sucho, a zimą mroźno. Jednak na jesieni i wczesną wiosną ukraińskie pola zamieniają się w błota, przez które praktycznie nie da się przejechać. Pojazdy mogą poruszać się tylko głównymi drogami, a to znacznie ułatwia obronę.

Trudne warunki pod tym względem panowały na wiosnę 2022 r., gdy druzgoczącą porażkę poniosła rosyjska strategia szybkiej wojny. Nadspodziewanie dużo błota w Ukrainie odnotowano także w trakcie wyjątkowo ciepłej zimy 2022/23, co utrudniało ofensywę zarówno stronie rosyjskiej, jak i ukraińskiej.

Rosyjskie ataki nasiliły się jednak w ostatnich dniach i to mimo niezbyt korzystnej prognozy pogody . Powodem tych działań może być propagandowe wzmożenie przed nadchodzącą rocznicą inwazji.

ING: ryzyko związane z rosyjską ofensywą niedoszacowane

Chociaż więc na razie ofensywa nie idzie po myśli najeźdźcy, to jednak nie można wykluczyć, że nieliczący się z własnymi stratami Rosjanie w końcu gdzieś, przynajmniej na pewien czas, przełamią opór Ukraińców.

Jeśli Rosja przystąpi niebawem do działań wojennych na dużo większą skalę, próbując przechylić przebieg konfliktu na swoją stronę, "byłby to w oczywisty sposób czynnik podnoszący (przejściowo) premię za ryzyko w naszym regionie" – nie mają wątpliwości eksperci ING Banku Śląskiego.

Jednym z efektów może być osłabienie złotego, co obserwowaliśmy już w minionym tygodniu, gdy "złoty na tle innych walut wyglądał wyjątkowo blado" . Jak wskazują, bardziej osłabiło się zaledwie parę innych walut z koszyka rynków wschodzących, m.in. rosyjski rubel i brazylijski real.

Podobnie – ich zdaniem – wygląda sytuacja na rynku obligacji. " Potencjał do wzrostów rentowności wydaje się wyraźnie większy niż do ich dalszego spadku – krótki i długi koniec krzywej rentowności polskich obligacji może przebić 6,20 proc." – szacują analitycy ING.

Wojna w Ukrainie. Wpływ na polski rynek

Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd., w komentarzu dla money.pl ocenia, że największe oddziaływanie sytuacji w Ukrainie na polski rynek finansowy możemy już mieć za sobą .

Podobnego zdania jest Maciej Kietliński, analityk rynku akcji z domu maklerskiego XTB. Jak podkreśla, gdy dochodzą do nas wieści o możliwym zaostrzeniu walk w Ukrainie, na GPW zyskują spółki z sektora militarnego i podobną tendencję widać też w ostatnich dniach.

Natomiast w przypadku scenariusza, w którym to wojsko ukraińskie zacznie odnosić sukces, bardzo prawdopodobne są dynamiczne wzrosty wartości spółek z indeksu WIG Ukraina, które głównie działają w sektorze rolniczym. Możliwy jest też spadek oczekiwań inflacyjnych, co może przerodzić się w spadek rentowności obligacji oraz wzrosty akcji na GPW. Normalizacja w Ukrainie może też wpłynąć na wzmożoną atrakcyjność GPW dla inwestorów zagranicznych i w efekcie - przerodzić się w umocnienie się złotego w stosunku do dolara i euro.