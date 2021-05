Kursy walut. Janet Yellen wypuszcza balon próbny

Jaką zatem rolę odegrała? Moim zdaniem był to balon próbny dla sprawdzenia, jak rynek zareaguje na dyskusję o zacieśnieniu pieniężnym. W przypadku Yellen zawsze można było powiedzieć, że to niezależna wypowiedź, a nawet ją odwołać - co właśnie zrobiono. Gdyby takie słowa wypowiedział Powell, byłoby to niemożliwe a rynki, uzależnione od taniego pieniądza, mogłyby wpaść w panikę.