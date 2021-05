PKB Polski. Ekonomiści mocno podnieśli prognozy na 2021 rok

r1950 27 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Pytanie, czy wzrost gospodarczy będzie wyższy od inflacji ? Raczej to nie możliwe, ponieważ już obecnie inflacja zdecydowanie przekroczyła 10%. Czyli realnie zanotujemy straty a większa część planowanych procentów będzie wirtualna i bez pokrycia. Dolewanie wody do zupy niczego dodatkowego nie przynosi poza dolaną wodą. Myślę, że premier to rozumie. Tylko dlaczego takie niedorzeczności rozgłasza Polakom.