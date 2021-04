Kursy walut. Biden przyćmi Fed?

Oficjalnie prezes Powell z grobową miną będzie utrzymywał, że inflacja jest przejściowa, a bezprecedensowy program dodruku służący jednemu procentowi najbogatszych musi być utrzymany w celu "wsparcia najmniej zarabiających". Jeśli Fed już boi się inflacji rynkowi pozostaje szukanie oznak tego w delikatnych zmianach komunikatu (publikacja o 20:00) lub ewentualnie czegoś, co Powell (20:30) powie między wierszami.

Jedna rzecz, która ewentualnie może ulec zmianie to niewielka podwyżka stopy rezerw, ale nawet jeśli do tego dojdzie, zmiana będzie mieć charakter przede wszystkim techniczny.

W tej sytuacji większe znaczenie może mieć wystąpienie prezydenta Bidena w Kongresie (3 w nocy naszego czasu). Inwestorzy w ubiegłym tygodniu przekonali się, że hojne pakiety wydatkowe nie są za darmo, choć reakcja rynków była bardzo krótkotrwała, tak jakby nie wierzyły one w możliwość podniesienia podatków. Wystąpienie będzie obejmować bardzo wiele tematów, ale dla rynków najważniejszy może być właśnie element związany z podatkami - czy prezydent potwierdzi wcześniejsze spekulacje?

Jak daleko będzie chciał pójść wiedząc, że z jednej strony w jego partii panuje niedosyt co do programów socjalnych, a z kolei Republikanie będą zwalczać jakąkolwiek podwyżkę podatków.

Na rynkach szykuje się zatem bardzo gorący wieczór, bo pomiędzy decyzją Fed, a wystąpieniem Bidena mamy jeszcze publikacje raportów kwartalnych ze strony Apple i Facebooka. Wczorajsze wyniki Microsoft i Alphabet były bardzo dobre, choć obydwie spółki przedstawiły wyniki lepsze od oczekiwań w skali podobnej, jak to miało miejsce w przeszłości (oczekiwania co do wyników na Wall Street niemal zawsze są zaniżone).