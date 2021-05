Kursy walut. Inflacja widmo

To prawda, że istotnie dołożyły się do inflacji i ich wpływ jest w głównej mierze przejściowy. Jednak patrząc na składowe o charakterze popytowym, przyspieszenie inflacji jest najmocniejsze przynajmniej od 2012 roku (od kiedy analizuję te dane w ten sposób), a jak zaznaczyłem, pełne otwarcie gospodarki nadal nie nastąpiło.

Wśród ekonomistów ma miejsce dyskusja, na ile to przyspieszenie też okaże się przejściowe, czy popyt i tym samym presja inflacyjna nie spadną po kilku miesiącach. Jedno nie ulega wątpliwości - mamy inflację wyraźnie powyżej celu i jednocześnie niespotykaną presję inflacyjną. To powinno przynajmniej prowadzić do dyskusji o normalizacji pieniężnej.

Co ciekawe, taka postawa nawet niespecjalnie złotemu szkodzi. Wczoraj kurs EURPLN wzrósł tylko nieznacznie. Wynika to z faktu, że największe banki postępują podobnie, zatem rynek bardziej pobłażliwie patrzy na naszą sytuację, choć jednocześnie jest ona bardziej podbramkowa.

Na rynkach globalnych mamy pełen powrót do "normalności", czyli pełnego optymizmu po nieco zaskakujących słowach Janet Yellen z wtorku o możliwej podwyżce stóp. Wczoraj mieliśmy cały chór przedstawicieli FOMC zgodnie zapewniających, że podwyżki nie będzie i choć w komitecie pojawiają się powoli głosy o możliwym zmniejszeniu QE, należą one do mniejszości, która nie ma kluczowego wpływu na decyzje. Bankowi centralnemu nie przeszkadza fakt, że po ISM przemysłu, ISM usług również wskazał na najwyższą presję cenową od 2008 roku. To sprzyja nastrojom rynkowym.