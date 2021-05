Kursy walut. Niepokojące dane

Dla przypomnienia, w USA sprzedaż detaliczna już dawno przekroczyła poziomy sprzed pandemii. Dzięki olbrzymim transferom, a ostatnio także ożywieniu na rynku pracy jest ok. 20 proc. wyższa niż na koniec 2019 roku!

Wydaje się, że konsument powinien być zadowolony: nigdy jeszcze nie miał tylu pieniędzy, a teraz może je swobodnie wydawać dzięki otwarciu gospodarki. Jednak tak nie jest - opublikowany wskaźnik Conference Board za maj potwierdza to, co pokazał wcześniej podobny wskaźnik sporządzany przez Uniwersytet z Michigan - nastroje konsumentów przestały się poprawiać i są sporo gorsze niż przed pandemią.

Dlaczego tak jest? Jednym z głównych powodów jest fakt, iż konsument widzi wzrost cen. Dotyczy on nie tylko dóbr konsumpcyjnych, co pokazały już dane za kwiecień, ale na przykład rynku nieruchomości. W USA ich ceny rosną obecnie w tempie powyżej 13 proc. - zbliżonym do poziomów widzianych ostatnio w roku 2014.