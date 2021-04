Kursy walut. Ochłodzenie nastrojów

Z pewnością nadal nieciekawe są globalne statystyki pandemii. Liczba nowych przypadków globalnie niedawno osiągnęła nowy dzienny rekord i pozostaje w pobliżu tych poziomów. Tyle że rynki już praktycznie tym nie żyją. Panuje przekonanie, że USA i Wielka Brytania są już jedną nogą poza pandemią, a Unia za chwilę do tego grona dołączy.

Zdarzają się jeszcze dyskusje o zaostrzaniu ograniczeń (obecnie np. w Japonii), ale rynek uznaje, że to ostatnie podrygi i nie należy się przejmować. Ponadto globalne statystyki nakręcane są przez Indie i Brazylię, a nie USA czy Europę i oczywiście – to są tacy sami ludzie, ale dla rynku znacznie mniejsza część gospodarczego tortu. Zatem lekkiego schłodzenia nastrojów nie przypisywałbym pandemii, a po prostu przegrzaniu koniunktury.

Również na rynku walut nie widać specjalnej awersji do ryzyka i podobnie tu mocniejszy wzrost rentowności byłby katalizatorem umocnienia dolara i wzrostu awersji do ryzyka. Tyle że z publikowanych w tym tygodniu danych niespecjalnie co ma taki efekt wywołać.