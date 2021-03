Kursy walut. Odwilż czy już wiosna na rynkach?

Rynki obligacji były bardzo wyprzedane. Wzrosty rentowności były bardzo dynamiczne i pomimo ich niskiego poziomu w kontekście historycznym było jasne, że to tempo jest nie do utrzymania. Przed zbliżającym się posiedzeniem EBC (decyzja jutro) część graczy być może uznała, że warto dmuchać na zimne i wyjść z pozycji.

Ogólnie rzecz biorąc szeroki rynek do problemu podchodzi dość lekko, zakładając, że „będzie dobrze”. Gra toczy się o to, czy przesadny interwencjonizm (szczególnie w USA) nie doprowadzi do szybszego wzrostu inflacji, co oznaczałoby konieczność wcześniejszego zaostrzenia polityki pieniężnej. Dzisiejsze dane o inflacji w USA raczej na to pytanie nie odpowiedzą.