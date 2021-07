Kursy walut. Złoto najwyżej od miesiąca

Choć oczywiście Mnuchin ma rację, dziwnym trafem zebrało mu się na szczerość dopiero teraz, gdy nie piastuje już urzędu - za czasu jego kadencji słynne było wręcz jego zdjęcie z telefonem, nawiązujące do nieustannych prób wpływania (oczywiście pozytywnego) na nastroje rynkowe - coś, co dziś robi Powell, ignorując wszelkie symptomy ostrzegawcze.

To jak gra, do momentu, aż ktoś powie "sprawdzam". Warto zwrócić uwagę, że rentowności obligacji są już niżej niż przed publikacją danych o inflacji we wtorek, a to pomaga w odbiciu cen złota oraz osłabia kurs dolara, choć tu konkurencja dla niego jest mocno wybiórcza.