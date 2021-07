Polski rynek pracy najszybciej zwalczy koronawirusa. Ekspert podaje trzy powody

Specjaliści oceniają też, że przed pandemią średnie bezrobocie było na poziomie 5,3 proc., by następnie sięgnąć blisko 9 proc. Spadło już do 6,3 proc., ale jest jeszcze trochę do nadrobienia.

Jak długo zajmie powrót do stanu sprzed epidemii z 2019 roku? Według ekspertów OECD, średnio niecałe 4 lata. To perspektywa końcówki 2023 roku, czyli dość odległa. Statystyki zawyżają m.in. Izrael, Islandia i bliskie nam geograficznie Czechy. Im nadrobienie zaległości może zająć około 5 lat.

Nawet przyszły rok to może być za wcześnie dla Kanady, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy USA. Za to w gronie czterech krajów, które najszybciej zapomną o pandemii, jest Polska. Eksperci OECD szacują ten czas na około 1,5 roku, co oznacza, że w zasadzie w połowie 2021 roku wszystko w naszym kraju wrócić już do normy.