Koronakryzys zachwiał rynkiem pracy. W tych firmach doszło do największych zmian zatrudnienia

Pandemia doprowadziła między innymi do masowych zwolnień. Wśród analizowanych przez nas firm w blisko 220 przypadkach doszło do zmniejszenia średniej liczby etatów. Pracę straciło w nich około 37 tys. osób. W 70 firmach ubyła co najmniej setka etatów, a w dziewięciu spółkach zwolnienia wyrażają aż czterocyfrowe liczby.