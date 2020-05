Polski rząd najbardziej hojny w Europie. Na walkę z koronawirusem przeznaczy 6,5 proc. PKB

Ekonomiści ING wzięli pod lupę działania antykryzysowe rządów najważniejszych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Sprawdzili, jakie środki w relacji do PKB zostały uruchomione i jak dużą rolę w finansowaniu w poszczególnych krajach odgrywają banki centralne. Okazuje się, że nasza polityka fiskalna i pieniężna jest mocno aktywna.

Jeśli jednak spojrzymy tylko na bezpośrednie wydatki rządowe (a nie wsparcie np. ze strony banków itp.) okazuje, że polski rząd jest najbardziej hojny w regionie. Oczywiście należy podkreślić, że nie chodzi o wartości nominalne (np. Niemcy uruchomili większe środki), tylko o relację kwoty pomocy do wielkości gospodarki, odzwierciedlanej przez PKB.

Eksperci zwracają uwagę, że w stosunku do PKB jest to najwyższy bodziec fiskalny nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale w całej Europie.

Czytamy w nim także, że NBP agresywnie obniżył stopy procentowe i przyspieszył zakupy obligacji rządowych. Warto zauważyć, że jak dotąd duża ekspansja banku centralnego nie wpłynęła negatywnie na złotego. ING tłumaczy to ścisłą kontrolą płynności - "drukowane pieniądze są ściśle zarządzane przez BGK".

Z raportu ING wynika, że największy pakiet reagowania antykryzysowego ogłosiły Węgry - jego wartość to 13,6 proc. PKB, z czego 60 proc. to wsparcie płynności, a pozostałe 40 proc. to bezpośrednie wsparcie fiskalne. Tamtejszy rząd dokonał największego złagodzenia obciążeń podatkowych w Europie Środkowo-Wschodniej.