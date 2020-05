Niemiecki przemysł się kurczy. W miesiąc produkcja spadła o rekordowe 9 procent

Na to wskazuje m.in. indeks PMI dla przemysłu. Powstaje on na bazie ankiet przeprowadzanych wśród menedżerów kilkuset firm. Ich nastroje w marcu nie były dobre, co widać było po spadku wskaźnika poniżej 50 pkt - do 45,4 pkt. Najnowsze dane za kwiecień pokazują zjazd do 34,5 pkt.