Kvarko zainwestował w spółkę Brelecton Systems w ramach działania BRIdge Alfa

"Będzie to pierwsze na świecie tego typu rozwiązanie, które przyczyni się do przyspieszenia prac badawczo-rozwojowych w wielu obszarach przemysłu, w tym w optoelektronice oraz fotonice. Urządzenie umożliwi sprawne prototypowanie procesów nanoszenia cienkich warstw na powierzchnie stałe oraz umożliwi osiąganie powtarzalnych wyników w procesach laboratoryjnych, przy znacznym ograniczeniu kosztów procesu oraz czasu jego optymalizacji. Dodatkowo urządzenie umożliwi prowadzenie procesów nanoszenia cienkich warstw w atmosferze ochronnej, co znacząco wpłynie na czystość uzyskiwanych produktów oraz wniesie nowe funkcjonalności do tego rodzaju technologii" - czytamy w komunikacie.