Łączne przychody Grupy BoomBit spadły o 15% m/m do 13,2 mln zł w kwietniu

"Pod koniec 2019 roku dostosowaliśmy plany wydawnicze do pojawiających się nowych możliwości rynkowych i zdecydowaliśmy się rozwijać gry typu hypercasual. Od lutego br. przeskalowalismy miesięczne przychody Grupy BoomBit do kilkunastu milionów złotych miesięcznie, czyli poziomu, jaki w 2019 roku osiągaliśmy przez cały kwartał i utrzymujemy ten wysoki poziom w kolejnych miesiącach. Warto podkreślić, że po czterech miesiącach bieżącego roku Grupa BoomBit osiągnęła przychody, takie jak zanotowała w całym 2019 roku. Podnieśliśmy więc też znacząco ilość gotówki spływającej do nas. Jest to najlepsze potwierdzenie naszej wiedzy, jak generować bardzo satysfakcjonujące przychody na konkurencyjnym rynku" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.