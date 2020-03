Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 50% m/m do 12,7 mln zł w lutym

"Luty to kolejny miesiąc z rekordowymi przychodami w naszej grupie. Warto podkreślić, że przychody wzrosły zarówno w segmencie gier hyper-casual, jak i GaaS. 28 lutego wprowadziliśmy kolejną grę z segmentu hyper-casual - 'Will It Shred?' Gra została bardzo dobrze przyjęta - do tej pory zanotowaliśmy ponad 1,5 mln pobrań gry i osiągnęła ona pozycję numer 3 w rankingu Top Free Games na iOS w USA. Nasze wcześniejsze gry hyper-casualowe, czyli 'Ramp Car Jumping' oraz 'Stunt Truck Jumping' w lutym ponownie zanotowały znaczący wzrost przychodów. Obie gry zostały pobrane ponad 17 mln razy od momentu debiutu. Sukcesy naszych gier hyper-casualowych potwierdzają, że zwiększanie zaangażowania w nakłady i rozwój tego typu gier, założone w aktualizacji strategii, przynoszą wymierne efekty" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.