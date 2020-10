Las Vegan's zapowiada kampanię crowdfundingową na Crowdway w listopadzie

"Pionier na rynku produkcji czekolad bean to bar w Polsce, Manufaktura Czekolady Chocolate Story, tworzy pierwszą wegańską, a zarazem mleczną tabliczkę. Pod szyldem nowej spółki o nazwie Las Vegan's znajdą się produkty wegańskie z wykorzystaniem tylko naturalnych surowców pochodzących z rolnictwa ekologicznego. Będzie to także pierwsza marka, w której tradycyjne sreberko i folia zostaną zastąpione papierowymi opakowaniami. Wejściu spółki na rynek towarzyszyć będzie kampania crowdfundingowa, która w listopadzie br. wystartuje na platformie Crowdway.pl. Nowy podmiot chce pozyskać 1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Chcemy zaprosić grono inwestorów kapitałowych, pasjonatów czekolady oraz osoby zainteresowane losem naszej planety do współtworzenia Las Vegan's - marki wegańskiej czekolady, która ekologię ma wpisaną w swoje DNA. W ramach finansowania społecznościowego (crowdinvestingu) Las Vegan's chce pozyskać 1 mln zł. Dzięki zebranym środkom poszerzymy ofertę czekolad i produktów wegańskich oraz wdrożymy kolejne rozwiązania ekologiczne w zakresie pakowania" - powiedział współzałożyciel Manufaktury Czekolady Chocolate Story i członek rady nadzorczej Las Vegan's Tomasz Sienkiewicz, cytowany w komunikacie.

Ambicją założycieli Las Vegan's jest całkowite uniknięcie plastiku i innych tworzyw sztucznych we wszystkich elementach i rodzajach opakowań zarówno tych jednostkowych, jak i zbiorczych. Marka będzie pierwszą na rynku, w której tradycyjne sreberko czekolady i folia zostaną zastąpione papierowymi opakowaniami, podkreślono w materiale.

"W pierwszym etapie produkcji planujemy wdrożenie trzech linii produktowych. Pierwsza to tabliczki w kartonowych kopertach wykonanych z surowca wytwarzanego z udziałem makulatury. Znajdzie się wśród nich m.in. czekolada ciemna i czekolady z dodatkami malin i pomarańczy. Drugą linią będą owoce, orzechy, migdały i ziarno kakao w czekoladzie. Trzecia, najważniejsza linia to tabliczki i batony zapakowane maszynowo w innowacyjny materiał opakowaniowy wykonany z papieru z certyfikatem kompostowalności. To impulsowa linia produktów w ekonomicznych, ale w pełni biodegradowalnych opakowaniach papierowych" - powiedział członek zarządu Manufaktury Czekolady Chocolate Story i prezes Las Vegan's Marcin Parzyszek.