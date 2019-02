"Legendy Polskie" Allegro z problemami. Platige Image musi zwracać pieniądze

Kolejna produkcja filmowa i kolejne straty. Zarząd Platige Image (udziałowcem jest Tomasz Bagiński, którego film miał 17 lat temu nominację do Oskara), podał, jakie rezerwy utworzył na swoje przedsięwzięcia. Wychodzi z tego powtórka rekordowej straty netto w 2018 roku, czyli 6,76 mln zł na minusie. Po tej informacji akcje na giełdzie spadły we wtorek o 5,2 proc. do najniższego poziomu od października 2015 r.