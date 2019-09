Legimi oferuje obligatariuszom przedterminowy wykup w wys. do 25% emisji

Legimi oferuje roczne obligacje serii W, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości do 2,35 mln zł. Oprocentowanie obligacji będzie stałe w wysokości 8,5%, wypłacane co 3 miesiące. Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na umowach z abonentami, podano.

"Oferując dodatkowe bonusy, chcemy pokazać inwestorom nasze produkty, wskazać, jak działa nasz biznes i na czym generujemy gotówkę. Doświadczenia poprzednich emisji pokazują, że nasi nowi inwestorzy stają się jednocześnie zaangażowanymi ambasadorami marki . Również wśród obecnych użytkowników Legimi dostrzegamy rosnące zainteresowanie papierami spółki . Bonusy są bardzo atrakcyjne. Wystarczy zapis na jedną obligację, by otrzymać kwartalny dostęp do zasobów Legimi" - dodał Małaczyński.

Legimi zamierza przeznaczyć ok. 1 mln zł pozyskanych z emisji na rozwój i promocje Legimi 3.0 oraz działalności na rynku niemieckim. Pozostałe 1,35 mln zł mają posłużyć refinansowaniu zadłużenia, wskazano również.

"Widzimy pozytywne efekty wdrożenie Legimi 3.0. Dzięki nowej wersji serwisu internetowego i świeżo oddanej do użytku aplikacji, którą zaprojektowaliśmy od podstaw, rośniemy 2x szybciej niż przed rokiem. Główne zalety to: wygodniejsze przeglądanie katalogu m.in. dodanie kolekcji, nowoczesny design, zaawansowana wyszukiwarka oraz dodanie funkcji rekomendacji (dostępna do tej pory tylko w serwisie www)" - podsumował marketing manager Artur Wasilewski.