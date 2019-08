technologie 30 minut temu

Legimi zwiększyło przychody o 65% r/r do 7,61 mln zł w I poł. 2019 r.

Legimi wypracowało przychody w wysokości 7 616 tys. zł, co oznacza wzrost o 65% r/r, w I półroczu 2019 r., podała spółka. Zysk operacyjny zwiększył się o 56% do 472 tys. zł. Liczba klientów wzrosła o 48% do 57 611, baza tytułów podwoiła się do 79 812 pozycji.