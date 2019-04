Leonardo z umową na dostawę 4 śmigłowców AW101 Marynarce Wojennej za 1,65 mld zł

Śmigłowce AW101, których dostawy zakończą się w 2022 r., będą wykorzystywane do realizacji szerokiej gamy misji, w tym zadań z zakresu zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) oraz bojowego poszukiwania i ratownictwa (CSAR). Umowa dostawy śmigłowców AW101 wraz z odpowiednim pakietem wsparcia została zawarta po wejściu w życie umowy offsetowej o wartości około 400 mln zł (90 mln euro), podano także.

"Jesteśmy dumni, że MON potwierdziło swoje zaufanie do Leonardo jako jednego z kluczowych partnerów w zakresie współpracy na rzecz obronności narodowej, modernizacji polskich sił zbrojnych oraz rozwoju technologiczno-przemysłowego. Zobowiązujemy się do dalszego umacniania naszej obecności i zaangażowania w Polsce, będącej jednym z naszych trzech macierzystych rynków europejskich, na których widzimy znaczne możliwości współpracy w przyszłości" - powiedział CEO Leonardo Alessandro Profumo, cytowany w komunikacie.

Leonardo to globalna spółka wysokich technologii, która należy do grona dziesięciu największych graczy na świecie w sektorze lotniczym, obronnym i bezpieczeństwa oraz jest najważniejszą włoską spółką przemysłową. Jest zorganizowana w ramach pięciu pionów biznesowych i prowadzi działalność przemysłową na dużą skalę we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce i USA, gdzie działa także poprzez spółki córki, np. Leonardo DRS (elektronika w branży obronnej), a także spółki joint venture i partnerstwa: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space oraz Avio.