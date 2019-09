LG otworzył w Warszawie swój pierwszy w Europie Brand Store

"Dzisiejsze uroczyste otwarcie LG Brand Store to wielki i strategiczny dzień dla naszej firmy - jest to pierwszy LG Premium Brand Store nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Bardzo się cieszę, że LG Polska otwiera nową erę pozycjonowania marki dóbr luksusowych na lokalnym rynku i staje się jednocześnie europejskim liderem w podejściu do klientów premium. Pozwoli to umocnić pozycję LG w segmencie produktów luksusowych, a także zwiększy dostępność najbardziej zaawansowanych produktów, jakie LG posiada na świecie. Od teraz będą one dostępne również w Polsce" - powiedział prezes LG Electronics Central Eastern Europe i LG Electronics Polska Howard Lee, cytowany w komunikacie.