Libet dostał oferty na 33 mln zł. Dwie firmy chcą kupić nieruchomości i inne aktywa

Libet w ramach przeglądu różnych opcji strategicznych zakładał sprzedaż części aktywów, by z tych pieniędzy móc spłacić zobowiązania. Z najnowszego komunikatu spółki wynika, że otrzymał dwie wstępne, wiarygodne oferty nabycia należących do spółki nieruchomości i ruchomości służących kompleksowo produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych.

Niestety nie zdradza nazw firm, które złożyły oferty. Wiadomo jedynie, że są to dwaj producenci. W sumie są gotowi zapłacić 33,5 mln zł.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 178 mln zł w 2018 roku.