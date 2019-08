Libet: Prognoza wyników finansowych na 2019 r. jest niezagrożona

"Prognoza na 2019 r. jest niezagrożona. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to wypracować ostateczne rozwiązanie w zakresie restrukturyzacji zobowiązań wobec banków" - dodał.

Salamon podkreślił również, że Libet odbudował kapitał obrotowy, co pozwala na sprawne zarządzanie produkcją. Zgodnie z jego słowami wszystkie zakłady pracują zgodnie z planem i na bieżąco zapewniają dostępność szerokiego asortymentu towaru.

Znaczący wpływ na wynik EBITDA - w kwocie 15,6 mln zł - mają dokonane na początku 2019 r. w ramach przeglądu opcji strategicznych transakcje sprzedaży aktywów. W ramach przeglądu, na początku 2019 r. Libet sprzedał dwa zakłady produkcyjne, w wyniku czego do kasy spółki wpłynęło łącznie 44,9 mln zł. 24 mln zł z pozyskanych środków przeznaczone zostały na zmniejszenie zadłużenia. Zakończone transakcje nie zamknęły procesu przeglądu różnych opcji do realizacji, przypomniał dyrektor.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 178 mln zł w 2018 r.