Liczba transakcji online kartami Visa wydanymi w Polsce wzrosła o 25% r/r we IX

"Zauważamy znaczący rozwój rynku e-commerce. Według najświeższych danych Visa, we wrześniu br. liczba transakcji internetowych z wykorzystaniem kart Visa wydanych w Polsce wzrosła o 25% w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r. Ten gwałtowny wzrost zainteresowania zakupami w sieci spowodował, że miliony małych firm, które przyjmowały dotychczas tylko płatności gotówką, mierzą się obecnie z ogromnymi trudnościami, gdyż muszą szybko zaadaptować się do cyfrowego świata" - powiedział ISBtech Jakub Kiwior.