Live Motion Games, z grupy PlayWay, pozyskał 0,76 mln zł

W I kwartale br. premiery będą miały "Train Station Renovation" oraz "Car Trader Simulator". Zapowiedzi gier są dostępne na Steamie. W "TSR" gracze będą musieli przystąpić do renowacji opuszczonych dworców i starych pociągów oraz sprawić, by znów zaczęły sprawnie funkcjonować. "CTS" to symulator z rozbudowaną warstwą ekonomiczną, który pozwoli graczom wcielić się w rolę sprzedawcy samochodów. Po licytacji uszkodzonych samochodów trzeba podjąć decyzję, czy i w jakim stopniu zainwestować w ich naprawę, następnie zareklamować dany pojazd i sprzedać go nowemu nabywcy w jak najwyższej cenie, podano w materiale.