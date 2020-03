LOG Systems i Sylvain Analytics mają spółkę w USA, liczą na kontrakty rządowe

"Jesteśmy bardzo dumni z tego kroku oraz nie możemy doczekać się pierwszych realizacji. Mamy świadomość, że jest to bardzo duża zmiana w dotychczasowym modelu funkcjonowania naszej firmy, a jednocześnie ogromna szansa na międzynarodowy rozwój. Warto również wspomnieć, że w przypadku Stanów Zjednoczonych sprzedaż usług czy produktów do instytucji rządowych sprawia, że podmioty komercyjne są znacznie bardziej zainteresowane potencjalną współpracą, ponieważ dostawca oraz jego rozwiązania są darzone większym zaufaniem" - powiedział ISBnews prezes LOG Systems Grzegorz Filarowski.

"Kooperacja dwóch przedsiębiorstw przewidziana jest na minimum najbliższe pięć lat. To właśnie na ten okres została powołana spółka. Firmy mają na uwadze jednak opcję przedłużenia kontraktu na kolejne pięć lat. Sylvain Analytics jest jedną z trzystu firm, które w Stanach Zjednoczonych spełniają wymagania, do tego, aby dostarczać usługi i produkty dla organizacji rządowych. Przedsiębiorstwo zainteresowało się jednym z produktów LOG Systems - aplikacją FlowBoard" - podano w komunikacie.

Jak wyjaśnia spółka, narzędzie FlowBoard wspomaga automatyzację powtarzalnych zadań (procesów) w firmach. Oprogramowanie to pozwala na przypisanie konkretnych zadań do odpowiednich osób, dzięki czemu pracownik realizuje zadania odpowiednie dla jego kompetencji. FlowBoard oferuje na start katalog ponad pięćdziesięciu gotowych procesów, głównie z obszarów takich jak kadry, administracja, finanse i księgowość, marketing, handel czy prawo. Co ważne, dostęp do aplikacji jest z poziomu przeglądarki (model SaaS), a także dedykowanej na Androida oraz iOS aplikacji mobilnej.