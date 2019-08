Lokum Deweloper miał 43,61 mln zł zysku netto, 62,24 mln zł zysku EBIT w I półr.

"Osiągnięte w pierwszym półroczu 2019 roku przychody wyniosły 193,2 mln zł, co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoznania w wyniku 498 lokali (w okresie porównywalnym, tj. od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 roku, 24 lokale). Wynik ten jest ściśle skorelowany z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji. Potencjał rozpoznań w 2019 roku to 892 lokale" - czytamy w raporcie.