Los złotego uzależniony od decyzji RPP

To przekonanie o niezmienności stóp burzą jednak grudniowe zaskakujące dane o silnym spadku inflacji w Polsce (z 3% do 2,3% r/r), zmiksowane z decyzją rządu o przedłużeniu 'narodowej kwarantann' do końca stycznia. Szczególnie, że wiele wskazuje na to, że pandemiczne ograniczenia zostaną utrzymane również w lutym, a większość z nich ma szanse być zniesiona dopiero na przełomie marca i kwietnia. To zaś już wyraźnie odbiłoby się na wynikach gospodarki, co z pewnością jest już poważnym argumentem dla RPP za poluzowaniem polityki monetarnej. Pytanie tylko czy nastąpi to dziś?