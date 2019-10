transport 23 minuty temu

Lotnisko Chopina obsłużyło 1,88 mln pasażerów we wrześniu, o 3,1% więcej r/r

Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło ok. 1,88 mln pasażerów we wrześniu br., to jest o 3,1% więcej r/r, podało lotnisko. Od początku tego roku w ruchu międzynarodowym podróżowało ponad 13 mln osób (wzrost o 5,3%), a w ruchu krajowym 1,3 mln pasażerów. Łącznie z usług stołecznego portu skorzystało już 14,35 mln osób. Jest to o 4,8% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.