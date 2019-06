Lotnisko Chopina obsłużyło ok. 1,65 mln pasażerów w maju, o 9% więcej r/r

Od początku roku z usług Lotniska Chopina skorzystało ponad 6,8 mln pasażerów, co oznacza wzrost rzędu 9%. W ruchu międzynarodowym podróżowało ponad 6,1 mln osób (wzrost o ponad 9%), a prawie 690 tys. w ruchu krajowym (wzrost o ok. 4%), podano.

"W sezonie Lato 2019 Lotnisko Chopina oferuje 121 kierunków regularnych do 54 państw realizowanych przez 27 przewoźników oraz 68 kierunków czarterowych do 21 państw realizowanych przez 24 przewoźników. Od 1 czerwca PLL LOT realizują rejsy do Miami, które są wykonywane 4 razy w tygodniu w poniedziałki, środy, piątki i soboty. Również w czerwcu pasażerowie Lotniska Chopina skorzystają z nowej oferty lotów do Warny od 9 czerwca 1 raz w tygodniu i od 14 czerwca do Bejrutu 4 razy w tygodniu" - czytamy w komunikacie.