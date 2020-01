Lotnisko Warszawa/Modlin obsłużyło 3,1 mln pasażerów w 2019 r.

"Lotnisko Warszawa/Modlin od lat pozostaje portem pierwszego wyboru dla mieszkańców Mazowsza i północno-wschodniej Polski, a także szerokiego spektrum turystów z całej Europy. W bieżącym roku spodziewamy się, zarówno większego ruchu czarterowego, jak i rozkładowego. Z myślą o rosnącej liczbie pasażerów przebudujemy strefę odlotową terminala. Powiększona zostanie strefa handlowo-gastronomiczna. Wpłynie to bezpośrednio na poprawę komfortu dokonywanych zakupów, jak i na atrakcyjność asortymentową dostępnej oferty. Zasadnicza jednak zmiana dotycząca przepustowości infrastruktury portu możliwa będzie dopiero po rozbudowie, do której mam nadzieję, dojdzie w niedalekiej przyszłości" - powiedział p.o. prezesa portu Leszek Chorzewski, cytowany w komunikacie.

W sezonie Lato 2019 rozpoczęły się pierwsze w historii lotniska całosezonowe loty czarterowe realizowane przez wiodących na rynku polskim touroperatorów. 25 kwietnia 2019 r. to data inauguracyjnego regularnego rejsu czarterowego na lotnisku Warszawa/Modlin w sezonie letnim. Obsłużyła go linia Enter Air dla TUI Poland, na trasie do Hammametu. W sumie wysiłki lotniska na rzecz rozwoju czarterowej siatki połączeń zaowocowały nawiązaniem współpracy z czterema czołowymi touroperatorami w Polsce. Poza TUI Poland, do grona touroperatorów oferujących pakiety turystyczne z wylotem z Modlina dołączyły: Nowa Itaka, Grecos Holiday i Coral Travel Poland. Pasażerowie czarterowi mieli do dyspozycji 8 popularnych wakacyjnych destynacji: Antalię w Turcji, Kefalonię, Kretę i Zakhyntos w Grecji, Malagę w Hiszpanii, Warnę w Bułgarii, Hammamet w Tunezji oraz Tiranę w Albanii, przypomina MPL.