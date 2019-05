Lotos Petrobaltic będzie korzystać z łączności krytycznej TETRA na morzu

"Infrastruktura TETRA wybudowana przez spółkę Grupy Energa pokrywa swoim zasięgiem również obszar działalności morskiej naszej firmy na Morzu Bałtyckim. Ogromnym atutem tego systemu jest doskonała jakość i pewność połączeń, co w służbie morskiej ma ogromne znaczenie przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Zapewni to dodatkową łączność dyspozytorów na lądzie z załogami platform wiertniczych i wydobywczych oraz ze statkami obsługującymi logistykę morską w Grupie Lotos Petrobaltic. Obecnie planujemy wykonanie instalacji na wszystkich naszych statkach i platformach. Natomiast w przyszłości rozważamy też uruchomienie dodatkowej stacji bazowej na złożu B8, która zwiększy zasięg systemu m.in. dla morskich służb ratownictwa oraz dla planowanych projektów energetycznych, czyli morskich farm wiatrowych" - powiedział prezes Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk, cytowany w komunikacie.

"Projekt udostępnienia TETRA, który na rzecz Grupy Energa realizuje Enspirion, ma na celu wykorzystanie potencjału sieci TETRA dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i publicznego obywateli. W sytuacjach kryzysowych niezawodna łączność to rzecz kluczowa nie tylko dla energetyki, jak i dla szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa publicznego. W kolejnych etapach rozwoju projektu będziemy poszukiwać partnerów i klientów, dla których niezawodna łączność jest kluczowa zarówno w codziennej pracy czy służbie, jak też podczas sytuacji kryzysowych. Udostępnienie sieci łączności krytycznej TETRA to przykład racjonalnego gospodarowania zasobami. Jest to szczególnie ważne, gdyż rozbudowa sieci tego typu pochłania znaczne nakłady środków, a Polska jest obecnie jedynym w Europie krajem, który nie posiada ogólnonarodowej sieci łączności krytycznej. Zamierzamy w krótkim czasie znacznie rozszerzyć zasięg naszej usługi bazującej na sieci wybudowanej przez Energa Operator" - powiedział prezes Enspirion Tomasz

Lesiewicz, cytowany w komunikacie.