LPP nie obawia się większych kłopotów związanych z koronawirusem w Chinach

"Ponad 60% kolekcji na sezon wiosna-lato już do nas do dotarła. W Chinach pozostało jeszcze ok. 15% tego, co zleciliśmy do szycia i stanowi to około 10% całości kolekcji. Rośnie jednak zagrożenie opóźnienia w dostawach. Na razie czekamy, aż zakończą się urlopy związane z Nowym Rokiem w Chinach i czy pojawią się większe problemy z przemieszczaniem się pracowników. Jesteśmy jednak po rozmowach z zakładami w Turcji i w Bangladeszu i są tam jeszcze wolne moce produkcyjne" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.