LPP zakończyło proces wdrażania RFID w marce Reserved w Polsce

"Możemy śmiało powiedzieć, że to najszybsze wdrożenie RFID na świecie. W podobnej skali taki proces zajmuje zazwyczaj około 2-3 lata. Ten krok milowy stawia nas w pozycji lidera branży Fashion Tech w Polsce" - powiedział wiceprezes LPP ds. IT Jacek Kujawa, cytowany w komunikacie.

Dzięki temu spółka może dokładnie kontrolować to, co jest na sali sprzedaży i osiąga blisko 100% zgodności z założeniami. To oznacza poprawę dostępności towaru dla klientów o około 15%, poinformowano.