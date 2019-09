Ludwik Sobolewski będzie odpowiadał w Beesfund m.in. za ekspansję zagraniczną

"Korzystamy z wiedzy doświadczonych managerów, którzy działali na rynkach międzynarodowych. W tym roku do naszej rady nadzorczej dołączyli uznani eksperci. Teraz zaczynamy współpracę z twórcą rynku NewConnect, który jako jeden z pierwszych alternatywnych rynków obrotu umożliwił pozyskanie kapitału setkom małych i średnich firm. Cieszymy się, że Ludwik Sobolewski zdecydował się dołączyć do naszej drużyny. Jego doświadczenie i znajomość rynku w Rumunii oraz w innych krajach regionu CEE będzie nieocenionym wsparciem dla rozwoju Beesfund na innych rynkach Europy" - powiedział prezes Arkadiusz Regiec, cytowany w komunikacie.

"Innowacyjne firmy są paliwem napędowym polskiej i europejskiej gospodarki, ale do szybkiego rozwoju potrzebują kapitału. Wierzę, że crowdfunding udziałowy to przyszłość finansowania spółek z jednej strony, a inwestycji na rynkach kapitałowych z drugiej. Beesfund jest dziś niekwestionowanym liderem rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce i Europie Środkowej, zdobył zaufanie dziesiątek tysięcy inwestorów. Cieszę się, że będę mógł pomóc w jego dalszej, teraz już międzynarodowej, ekspansji" - podkreślił Sobolewski.

Ludwik Sobolewski w latach 2006-2013 był prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W roku 2007 otworzył NewConnect, alternatywny rynek obrotu papierami wartościowymi. W ciągu 12 lat istnienia debiutowało na nim 600 spółek, z których ponad 60 przeszło na rynek główny GPW. Natomiast w roku 2009 przy GPW powstał pierwszy w regionie zorganizowany rynek obligacji nieskarbowych, Catalyst. W latach 2013-2017 Ludwik Sobolewski był prezesem Bursa de Valori Bucureti (BVB) - giełdy papierów wartościowych w Bukareszcie, stolicy Rumunii, gdzie m.in. uruchomił alternatywny rynek obrotu AeRO. W czasie jego kadencji kapitalizacja BVB wzrosła z 22,1 mld euro do 35,8 mld euro, a cały rynek został umieszczony na liście kandydatów do awansu do grona rynków wschodzących (emerging markets) przez FTSE Russell, podano również.