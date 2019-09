Lufthansa Technik i GE Aviation otworzyły Centrum XEOS w Środzie Śląskiej

"W czerwcu 2015 roku podczas Paris Air Show, dwaj globalni liderzy branży lotniczej - Lufthansa Technik oraz GE Aviation - zdecydowali się stworzyć wspólnie nowoczesne centrum serwisowe dla silników lotniczych GEnx-2B oraz GE9X. Dziś spełniamy to marzenie i z dumą stawiamy czoła dalszym wyzwaniom. XEOS to nowoczesne technologie, światowej klasy rozwiązania oraz najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa" - powiedział dyrektor zarządzający XEOS Thomas Böttger, cytowany w komunikacie.

"Zakład składający się z hali serwisowej, budynku socjalnego oraz otaczającej je infrastruktury powstał w rekordowym czasie 16 miesięcy. Budowa rozpoczęła się w sierpniu 2017 roku, a pracownicy wprowadzili się do nowego obiektu na początku grudnia 2018 roku. Po kilku miesiącach próbnego rozruchu, podczas którego testowano specjalistyczne urządzenia oraz efektywność procesów i procedur, w kwietniu 2019 roku przyjęto do naprawy pierwszy komercyjny silnik. Tym samym zakład rozpoczął swoją działalność w branży. W 2019 roku do naprawy trafi tu w sumie około 20 silników, po osiągnięciu dojrzałości w 2023 roku zakład rocznie będzie naprawiał ich ponad 200" - czytamy dalej.