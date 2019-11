LUG miał 1,17 mln zł zysku netto, 2,52 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

Wolumen sprzedaży grupy kapitałowej LUG za III kwartał 2019 roku pozostawały pod wpływem słabych odczytów najważniejszych wskaźników ekonomicznych, spadku liczby przetargów i presji cenowej, która wymuszała konieczność podejmowania decyzji o obronie realizowanych poziomów marż kosztem przychodów ze sprzedaży. Poskutkowało to wzrostem poziomu marży do strategicznie wyznaczonego poziomu przekraczającego 40%, podano.

"To kolejny kwartał, w którym wyraźnie odczuwamy spowolnienie koniunktury gospodarczej, szczególnie sektora usług budowlanych. Pomimo niekorzystnego otoczenia gospodarczego udało nam się jednak polepszyć wyniki względem II kwartału br. Poprawa wyników to przede wszystkim zasługa wzrostu eksportu oraz wzmocnienia struktur sprzedażowych. W III kwartale mieliśmy 57,1% przychodów z eksportu w stosunku do 42,9% z kontraktów zrealizowanych w kraju. To także pierwszy kwartał, w którym możemy pokazać wymierne efekty wynikające z konsolidacji struktur sprzedażowych. Koszty sprzedaży spadły o 10,1% w stosunku do danych z III kwartału 2018 r. Oczywiście wciąż intensywnie pracujemy nad dalsza poprawa efektywnosci procesów produkcyjnych, mam nadzieję że o ich rezultatach będę mógł mówić już w kolejnych okresach sprawozdawczych" - powiedział prezes Ryszard Wtorkowski, cytowany w komunikacie.