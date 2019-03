LW Bogdanka miała 53,63 mln zł zysku netto, 62,03 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Ubiegły rok minął dla GK LW Bogdanka [...] pod znakiem przygotowań do zwiększenia wydobycia. Wykonaliśmy ponad 37 km wyrobisk korytarzowych (+20% vs. 2017) - co jest rekordowym wynikiem w historii spółki. W efekcie w 2019 rok weszliśmy dobrze przygotowani - szeroki zakres zrealizowanych prac przygotowawczych pozwala nam na planowanie tegorocznego wydobycia na poziomie ok. 9,4 mln ton. Inwestycja w przyszły wzrost wydobycia częściowo obciążyła osiągnięte wyniki finansowe. Choć skonsolidowane przychody GK LW Bogdanka SA wyniosły 1 756,7 mln zł (czyli kształtowały się na poziomie zbliżonym do 2017 roku), zanotowaliśmy niższy niż rok wcześniej wynik EBITDA: 469,2 mln zł oraz zysk netto [ogółem]: 53,8 mln zł. Oprócz kosztów związanych z przygotowaniem do zwiększenia skali działalności, na uzyskane wyniki finansowe wpływ mniej korzystny układ ścian wydobywczych oraz problemy z jakością eksploatowanych pokładów w pierwszym oraz czwartym kwartale 2018 r. (co przełożyło się na niższy niż rok wcześniej uzysk), a

także wzrost kosztów usług obcych, materiałów i energii oraz kosztów pracy" - napisał prezes Artur Wasil w liście załączonym do raportu rocznego.