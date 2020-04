M. Zużałek ma zastąpić M. Popowicza na stanowisku prezesa Ten Square Games

"Funkcję prezesa zarządu pełniłem nieprzerwanie od momentu założenia spółki Ten Square Games, tj. od 2011 roku i jest to największa biznesowa przygoda w moim życiu. Zaczęliśmy od kilkuosobowej organizacji mieszczącej się w dziesięciometrowym pokoju, by dziś mieć do czynienia z zatrudniającą kilkaset osób firmą. Jestem szczególnie dumny z zespołu, który udało nam się zbudować. Mam to szczęście, że TSG pełne jest niezwykle utalentowanych, pełnych poświęcenia i pasji ludzi, którzy codziennie budują tę firmę. W najbliższym czasie przyjrzymy się potencjalnym okazjom na rynku pod kątem transakcji M&A. Równocześnie mocno poszerzamy portfolio produktowe, otwieramy nowe studio w Warszawie. Jeżeli kiedykolwiek zarząd potrzebował wzmocnienia, to właśnie teraz jest ten moment. Po przeglądzie rynku kandydatów doszliśmy do wniosku, że spółce na obecnym etapie rozwoju bardzo przydadzą się umiejętności i doświadczenie Maćka Zużałka. Od niemal trzech lat brał on udział w budowie sukcesu TSG i wierzymy, że wspólnie możemy

wprowadzić TSG na zupełnie nowy poziom rozwoju" - powiedział Popowicz, cytowany w komunikacie.