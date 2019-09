Maczfit planuje rozpoczęcie pilotażu swoich usług w Berlinie na jesieni

"Na jesieni planujemy wejść z pilotażem naszych usług do Berlina. Jest tak blisko, że możemy tu skorzystać z naszej krajowej logistyki. Obecnie kończymy prace nad systemem IT, ścieżką zakupową, automatyzacją procesów. Berlin traktuję jak kolejne duże miasto, do którego wchodzimy i celujemy najpierw w osiągniecie sprzedaży na poziomie dużego miasta w Polsce. Planujemy mocne wejście marketingowe do stolicy Niemiec" - powiedział ISBnews Lubiak.

Dodał, że Maczfit wejdzie do Berlina z nową marką, dedykowaną na rynek zachodnich sąsiadów.

"Produkt będzie identyczny, jak w Polsce. Co ciekawe, do Berlina będziemy dostarczać sprawniej, niż do Szczecina, ze względu na połączenia drogowe. Liczymy, że docelowo zaistniejemy bardzo wyraźnie na rynku niemieckim" - stwierdził prezes.

Wskazał jednocześnie, że na terenie Berlina jest kilka firm na rynku cateringu dietetycznego, ale "nieporównywalnych szczególnie pod względem oferty programów dietetycznych i kulinariów".

"My mamy różnorodne menu, przychylne dla podniebienia klientów naszej szerokości geograficznej. Ponadto Niemcy są bardzo nastawieni na trend fit, a my to właśnie adresujemy" - podsumował Lubiak.

Maczfit to lider cateringu dietetycznego w Polsce.

Sebastian Gawłowski

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , rynek spożywczy, handel detaliczny, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące