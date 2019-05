Maczfit uruchomił nowy zakład produkcyjny, planuje wyjście na sąsiednie kraje

"Nowa siedziba Maczfit to prawie 5 tys. m2 specjalnie wybudowanej przestrzeni, w której mieszczą się biura i hala produkcyjna. Każdego dnia przygotowywane jest kilkadziesiąt tysięcy posiłków. Ta najnowocześniejsza inwestycja branży cateringu dietetycznego znajduje się w podwarszawskim Szymanowie i kosztowała wiele milionów złotych" - czytamy w komunikacie.

"W Polsce, jak nigdzie indziej na świecie, catering dietetyczny cieszy się ogromną popularnością. W innych krajach klienci mają znacznie bardziej ograniczone możliwości wyboru diet specjalnych i zróżnicowania kalorycznego. Stoimy na czele rynku europejskiego. Nowoczesny kompleks produkcyjny i centrum logistyczne Maczfit to projekt unikatowy na skalę globalną, jak również potwierdzenie naszej pozycji lidera branży cateringu dietetycznego w Polsce. Po kilkunastu miesiącach intensywnej pracy udało się stworzyć najwyższej klasy zakład, nie tylko spełniający restrykcyjne europejskie normy, ale też wdrażający zupełnie nowe rozwiązania w kwestii jakości i technologii. To pozwoli nam otworzyć się również na klientów z sąsiednich krajów" - powiedział pomysłodawca i założyciel marki Maczfit Maciej Lubiak, cytowany w komunikacie.

Dzięki inwestycji Maczfit jest już w stanie przygotować 20 tys, 5-daniowych pakietów na dobę, rocznie realizując ponad 30 mln posiłków i wciąż zachowywać wysokie standardy produkcji oraz jakości dań. Zapewnia to marce nie tylko pozycję lidera w Polsce i Europie, ale jest osiągnięciem na skalę światową. Nowy zakład produkcyjny w znacznym wymiarze wpłynął także na lokalny rynek pracy. Dotychczas zatrudnienie znalazło w nim ponad 250 osób, podano także.

"Nowa inwestycja to nie tylko miejsca pracy, to również cały szereg nowych technologii, których dotychczas nie wykorzystywała żadna firma. To nasze systemy logistyczne i przygotowane w oparciu o najlepsze praktyki user experience programy przetwarzające zamówienia. Dzięki skoordynowaniu wszystkich procesów, Maczfit może przyjąć większą liczbę zamówień, bez uszczerbku na czasie ich realizacji" - dodał Lubiak.